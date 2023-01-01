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Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Охота на тигра Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Охота на тигра
Киноафиша Фильмы Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Охота на тигра Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Охота на тигра, 1980: актеры и роли
Okhota na tigra Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Охота на тигра 1980 / СССР
8.4 Оцените
24 голоса Рейтинг IMDb: 8.3
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Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Охота на тигра, 1980: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Игорь Масленников Igor Maslennikov
В ролях
Василий Ливанов Василий Ливанов Vasily Livanov Виталий Соломин Виталий Соломин Рина Зеленая Рина Зеленая Борислав Брондуков Борислав Брондуков Игорь Дмитриев Игорь Дмитриев Виктор Евграфов Viktor Yevgrafov
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