Хокинг

Награды и номинации фильма Хокинг 2004

BAFTA - премия Британской киноакадемии 2005 BAFTA - премия Британской киноакадемии 2005
Лучшая односерийная теледрама
Номинант
 Лучшая односерийная теледрама
Номинант
 Best Actor
Номинант
