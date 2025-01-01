Даже с днем рождения Серкана все напутали: 4 глупых ляпа в «Постучись в мою дверь», которые бесят фанатов

Хюррем все равно пила: за что султан Сулейман из «Великолепного века» запретил кофе

Стало известно, ради какой роли Гузеева сменила имидж: поседела и избавилась от бровей, чтобы стать копией одной преступницы

В сцене после титров «Фантастической четверки» появился Доктор Дум: объясняем, почему он начал путь в MCU с хищения

В новом Sci-Fi по Кингу покажут реинкарнацию самых жутких персонажей «Сияния»: двое из ларца, одинаковых с лица

Ремейк классики Меньшова с Сергеем Зверевым, «наш Marvel» и рэп-баттлы: «Киноафиша» называет 3 самых ожидаемых российских сериала осени

«Милая. Значит уродина»: 6 колких цитат из «Великой красоты» Соррентино — вспоминаем в честь 12-летия фильма

«Точно снимал Бертон?!»: зрители в пух и прах разнесли экранизацию этой книги — лучше прочитать, чем включать фильм

На звание лучшего аниме 2025 года претендуют 5 потрясающих тайтлов: «Поднятие уровня» и «Монолог фармацевта» в список так и не попали

Вырезали все вплоть до постельной сцены: одну из лучших ролей Высоцкого загубила цензура СССР — актер после этого невзлюбил сам фильм