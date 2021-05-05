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Лучший романтический короткий метр 2, 2020

2020 / Бельгия / Израиль / Испания / Франция
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О фильме

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1 голос
Продолжительность 1 час 20 минут
Год выпуска 2020
Возраст 18+
Прокатчик Kinolife Distribution
Режиссер
Филипп Гренье
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Лучший романтический короткий метр 2 1 постер
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Амрина Баталова-Шайдулина 5 мая 2021, 12:53
Я ожидала более пикантный сюжет )
Мультики вольще ни о чем .... а фильмы получше . Но в целом- скучновато ....
Александр Ермаков 3 апреля 2021, 11:25
Дно откровенное.
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