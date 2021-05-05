Лучший романтический короткий метр 2, 2020

Сборник короткометражных фильмов со всего мира, объединенных темой самой интимной части жизни людей. «Сатин» 2019, Франция, 15 мин 15 сек. Красавец-электрик, нанятый для ремонта светильника в гостиной, соблазняет Николь. Виртуальный тропический ночной клуб позволяет ей погрузиться в свои сладкие фантазии. Её 15-летний сын находит чудо-устройство, и планы меняются... «Экстаз» 2018, Франция, 2 мин. Приближается День Святого Валентина. Это означает, что кое у кого будет... «Родственные души» 2018, Франция, Бельгия, 15 мин. Тристан и Луиза любят друг друга, но конфликты серьёзно расшатывают их чувства, их отношения становятся ядовитыми. Во время дня рождения Тристана в доме его родителей Луиза решает отомстить. Адель и Антонин становятся свидетелями и непосредственными участниками этой драмы. «Душа на продажу» 2018, Израиль, 11 мин. Жизнь Джули навсегда меняется, когда она решает зайти в портал, который переносит её в мир секс-индустрии. «Мия» 2017, Испания, 11 мин. Автобиографический эротически-документальный фильм. Мия воплощает свои самые интимные фантазии, без стыда, в своей первой попытке войти в абсолютно новый мир доминирования и подчинения. Этот опыт помогает паре влюблённых понять больше о своих конфликтах и своём прошлом, проанализировать, как они строили свою сексуальность. БДСМ за пределами порнографического поля без табу. Честный и эмоциональный взгляд на тему, которая была стигматизированной и никогда не трактовалась как нечто, что превышает простую сексуальную игру. «Губы» 2018, Бельгия, 8 мин 30 сек. Простое прикосновение вызывает поэтические образы желания, расцветая как ода женственности, страсти и чувственности. «Ночь с Хуаном Диего Ботто» 2018, Испания, 10 мин 45 сек. Кристина влюблена в Хуана Диего Ботто с тех пор, как она увидела фильм «Истории из Крона» с его участием. Ей пришлось ждать двадцать лет, но, похоже, сегодня ночью исполнится её мечта. Однако утопические стремления Хуана Диего Ботто состоят не только из мыслей о ночи любви. Ничего личного, просто ему трудно сконцентрироваться на таких мелких делах, когда в мире так много страданий. «Попугай с помидорами» 2019, 15 мин. 20-летний Макс, лидер скаутов, страдает от синдрома Туретта. Ужасные симптомы полностью исчезают, когда Макса снимают. Достаточно даже скрытой камеры, и он становится нормальным человеком. Благодаря этой хитрости ему удаётся соблазнить Джули.