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Агент Управления по борьбе с наркотиками Джейк Келли (Арми Хаммер) работает под прикрытием, пытаясь пресечь контрабанду фентанила из Канады. В это же время сын Клэр (Эванджелин Лилли) умирает от передозировки опиоидным наркотиком, и мать самостоятельно берётся за расследование его гибели, поскольку не верит в её случайность. Параллельно рассказывается историю борьбы профессора Тайрона Брауэра (Гари Олдман). Он выясняет, что новый обезболивающий препарат, который якобы не вызывает зависимость,…