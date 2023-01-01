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Соединённые Штаты против Билли Холидей Соединённые Штаты против Билли Холидей
Киноафиша Фильмы Соединённые Штаты против Билли Холидей Награды и номинации фильма Соединённые Штаты против Билли Холидей
The United States vs. Billie Holiday Соединённые Штаты против Билли Холидей 2021 / США
6.2 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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Награды и номинации фильма Соединённые Штаты против Билли Холидей

Вся информация о фильме
Оскар 2021 Оскар 2021
Лучшая женская роль
Номинант
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
Неудержимые 4
Неудержимые 4
2023, США, боевик, приключения, триллер
Я богиня
Я богиня
2023, Россия, комедия
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
После. Навсегда
После. Навсегда
2023, США, драма
Чужая
Чужая
2023, Россия, приключения, драма
Искусство по понятиям
Искусство по понятиям
2023, США, триллер
Гран Туризмо
Гран Туризмо
2023, США / Япония, боевик, приключения, драма
Звук свободы
Звук свободы
2023, США, боевик, биография, драма
Праздники
Праздники
2023, Россия, комедия
Астрал. 13-й этаж
Астрал. 13-й этаж
2022, Малайзия, фэнтези, ужасы, детектив
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
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