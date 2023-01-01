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Яблоки
Яблоки, 2020: актеры и роли
Apples
Яблоки
2020 / Греция / Польша / Словения
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5.7
Оцените
17
голосов
Рейтинг IMDb: 6.8
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Яблоки, 2020: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Христос Нику
Christos Nikou
В ролях
Арис Серветалис
Aris Servetalis
София Йорговассили
Sofia Georgovassili
Анна Калаициду
Anna Kalaitzidou
Костас Ласкос
Kostas Laskos
Бабис Макридис
Babis Makridis
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