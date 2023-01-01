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Киноафиша Фильмы Яблоки Яблоки, 2020: актеры и роли
Apples Яблоки 2020 / Греция / Польша / Словения
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17 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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Яблоки, 2020: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Христос Нику Христос Нику Christos Nikou
В ролях
Арис Серветалис Арис Серветалис Aris Servetalis София Йорговассили София Йорговассили Sofia Georgovassili Анна Калаициду Анна Калаициду Anna Kalaitzidou Костас Ласкос Костас Ласкос Kostas Laskos Бабис Макридис Бабис Макридис Babis Makridis
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