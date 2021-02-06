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Счастливый отец репетирует перед своими закадычными друзьями торжественную свадебную речь и готовится вести дочь под венец. Жизнь Артуро (Марко Джаллини) необратимо меняется за пару минут, когда на ступеньках церкви Валентина (Матильда Джоли) решает не связывать себя узами брака с женихом, навязанным ей внимательным родителем, и сбегает со своей возлюбленной. Страстный роман, как полагается, был тайным, и после таких новостей Артуро ничего не остается, кроме как злиться и винить самого себя.…