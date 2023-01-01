Реклама 18+
•••
✕
Смотрите фильмы бесплатно на
Публичное акционерное общество
«Ростелеком» ИНН: 7707049388
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Я делаю шаг"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Минари
Минари, 2020: актеры и роли
Minari
Минари
2020 / США
Смотреть трейлер
7.4
Оцените
18
голосов
Рейтинг IMDb: 7.4
Написать отзыв
Реклама 18+
•••
✕
Смотрите на
Публичное акционерное общество
«Ростелеком» ИНН: 7707049388
Реклама 18+
•••
✕
Смотрите на
Публичное акционерное общество
«Ростелеком» ИНН: 7707049388
В избранное
Уже в избранном
Онлайн
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Кадры
Персоны
Саундтреки
Постеры
Награды
Трейлеры
Похожие
Минари, 2020: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Ли Айзек Чун
Lee Isaac Chung
В ролях
Стивен Ян
Steven Yeun
Хан Е-ри
Han Ye-ri
Юн Ё-джон
Yoon Yeo-jeong
Алан С. Ким
Alan S. Kim
Ноэль Чо
Noel Cho
Уилл Пэттон
Will Patton
Скотт Хэйз
Scott Haze
Бен Холл
Ben Hall
Дэррил Кокс
Darryl Cox
Эстер Мун
Esther Moon
В прокате
Премьеры
Онлайн
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Отзывы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Жанна Дюбарри
Рецензия
Отзывы
2023, Франция, биография, драма, исторический
Баба Яга спасает мир
Отзывы
2023, Россия, семейный, комедия
Вызов
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Мег 2: Бездна
Рецензия
Отзывы
2023, США / Китай, фантастика, ужасы, боевик
Два, три, демон, приди!
Рецензия
Отзывы
2023, Австралия, ужасы, триллер
Индиана Джонс и колесо судьбы
Рецензия
Отзывы
2023, США, боевик, приключения
Элементарно
Отзывы
2023, США, приключения, анимация, комедия
Мой Хатико
Отзывы
2023, Китай, мелодрама
Праздники
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, комедия
Я делаю шаг
Отзывы
2023, Россия, драма, мелодрама
Заложники
Отзывы
2023, США, триллер
Related video
Разлучницы: женщины с этими именами могут увести мужа из семьи
Люди с особыми отметинами никогда не станут успешными бизнесменами: бегите, пока не влюбились
Выступит перед кем угодно: требования Ротару озвучили публично
Тепляковы больше не скрывают округлившийся животик: в жизни Алисы грядут перемены
Изменилась до неузнаваемости: особенная дочь Лолиты произвела фурор в Сети (фото)
Тест для девушек: какой вы прекрасный цветок?
Точь-в-точь Татьяна Васильева: Максим Аверин разоткровенничался об избраннице
В СССР это блюдо обожали сибиряки: теперь название звучит неприлично
Самую смешную сцену фильма «Любовь и голуби» вырезали: так могли сделать только в СССР
Клип Пригожина любого доведет до истерики: дело даже не в заунывном пении
Гарри Галкин вырос копией этой женщины: речь не о предполагаемой сурмаме
Требует российскую пенсию и называет всех мошенниками: раскрыта горькая правда о любимце советских женщин
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить