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Минари Минари
Киноафиша Фильмы Минари Минари, 2020: актеры и роли
Minari Минари 2020 / США
7.4 Оцените
18 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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Минари, 2020: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Ли Айзек Чун Ли Айзек Чун Lee Isaac Chung
В ролях
Стивен Ян Стивен Ян Steven Yeun Хан Е-ри Хан Е-ри Han Ye-ri Юн Ё-джон Юн Ё-джон Yoon Yeo-jeong Алан С. Ким Алан С. Ким Alan S. Kim Ноэль Чо Ноэль Чо Noel Cho Уилл Пэттон Уилл Пэттон Will Patton Скотт Хэйз Скотт Хэйз Scott Haze Бен Холл Бен Холл Ben Hall Дэррил Кокс Дэррил Кокс Darryl Cox Эстер Мун Эстер Мун Esther Moon
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