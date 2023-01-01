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Охотники на троллей: Восстание титанов Охотники на троллей: Восстание титанов
Киноафиша Фильмы Охотники на троллей: Восстание титанов Охотники на троллей: Восстание титанов, 2021: актеры и роли
Trollhunters: Rise of the Titans Охотники на троллей: Восстание титанов 2021 / США
7.2 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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Охотники на троллей: Восстание титанов, 2021: актеры и роли

Вся информация о мультфильме
Режиссер
Йохана Матте Johane Matte Франциско Руис Веласко Francisco Ruiz-Velasco Эндрю Л. Шмидт Эндрю Л. Шмидт Andrew L. Schmidt
В ролях
Ник Офферман Ник Офферман Nick Offerman Диего Луна Диего Луна Diego Luna Эмиль Хирш Эмиль Хирш Emile Hirsch Альфред Молина Альфред Молина Alfred Molina Стивен Ян Стивен Ян Steven Yeun Ник Фрост Ник Фрост Nick Frost Келси Грэммер Келси Грэммер Kelsey Grammer Шерил Хайнс Шерил Хайнс Cheryl Hines Чарли Сэкстон Чарли Сэкстон Charlie Saxton
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