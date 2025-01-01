«Этерна» закончится 2 августа — а что дальше? Вот что известно о судьбе второго и третьего сезонов

Думаете, что «Аутсорс» самый тяжелый сериал года? Как бы не так: в августе выходит «Дыши» — это будет что-то с чем-то (трейлер)

Лорд Фаркуад — сын Белоснежки и гнома? Что? Поклонники «Шрека» раскрыли еще одну шокирующую тайну мульта

После азиатки Ватсон вас ничем не удивить? На «Первом» выходит новый «Шерлок» — главные роли у дочери Холмса и сына Мориарти

Обнимал, целовал, руки распускал: психиатр разобрал поведение Паскаля с замужними актрисами — тревожностью там и не пахнет

Выключить на середине и забыть как страшный сон: драматические фильмы, которые просто невозможно смотреть

«Мюнхгаузена» иностранцы поставили в один ряд с «Летят журавли», но Янковский сравнивал его с... «Терминатором»

Сценарий к «Гремлинам 3» уже готов — теперь все ждут одобрения Стивена Спилберга

Верите в 4 сезон «Мира! Дружбы! Жвачки!»? Продолжение точно не снимут, но есть и хорошая новость о будущем Алика

Культовая фраза из «Иронии судьбы» — чистая импровизация: Яковлев просто сказал, как чувствовал — теперь ее повторяют миллионы