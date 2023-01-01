Реклама 18+
•••
✕
Смотрите фильмы бесплатно на
Публичное акционерное общество
«Ростелеком» ИНН: 7707049388
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Я делаю шаг"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Санта-Хрякус: Страшдественская сказка
Санта-Хрякус: Страшдественская сказка, 2006: актеры и роли
Terry Pratchett's Hogfather
Санта-Хрякус: Страшдественская сказка
2006 / Великобритания
7.5
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 7.4
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Постеры
Похожие
Санта-Хрякус: Страшдественская сказка, 2006: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Вадим Жан
Vadim Jean
В ролях
Дэвид Джейсон
Марк Уоррен
Marc Warren
Мишель Докери
Michelle Dockery
Дэвид Уорнер
David Warner
В прокате
Премьеры
Онлайн
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Отзывы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Баба Яга спасает мир
Отзывы
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Рецензия
Отзывы
2023, Франция, биография, драма, исторический
Вызов
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Мег 2: Бездна
Рецензия
Отзывы
2023, США / Китай, фантастика, ужасы, боевик
Индиана Джонс и колесо судьбы
Рецензия
Отзывы
2023, США, боевик, приключения
Мой Хатико
Отзывы
2023, Китай, мелодрама
Два, три, демон, приди!
Рецензия
Отзывы
2023, Австралия, ужасы, триллер
Элементарно
Отзывы
2023, США, приключения, анимация, комедия
Чижик-Пыжик возвращается
Отзывы
2023, Россия, семейный, детектив
Заложники
Отзывы
2023, США, триллер
Руслан и Людмила. Больше, чем сказка
Отзывы
2023, Россия, анимация
Related video
Ради джинсов и не на такое готовы: Собчак и Бородина сцепились на глазах россиян
Гены красоты: и без ДНК-теста понятно, что эта женщина – внебрачная дочь Ихтиандра
Хабенского предупредили: МХТ привлек внимание на самом высоком уровне
Благородные «олени»: только обладатели этих имен не уйдут от вас, застав с любовником в постели
«Старый дед»: вот что говорят о любимом самой желанной актрисы России
Соседи называли девочку Джокером: вот как сложилась судьба родившейся без губ малышки
Женщины с этими 3 именами любят манипулировать мужчинами
Ради него хотела бросить мужа: молодой любовник Пугачевой вышел из тени (фото)
«Это табу!»: что нельзя говорить за столом даже под дулом пистолета
Скромная невеста: неожиданный образ Алины Кабаевой произвел фурор в Сети
Тест: собакой какой породы вы могли бы стать?
Лучший фильм всех времен и народов сняли в СССР: это не те ленты, о которых вы подумали
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить