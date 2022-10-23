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Бизнес по-казахски в Корее Бизнес по-казахски в Корее
Киноафиша Фильмы Бизнес по-казахски в Корее Отзывы о фильме «Бизнес по-казахски в Корее»
Бизнес по-казахски в Корее 2019 / Казахстан
4.5 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5
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Отзывы о фильме «Бизнес по-казахски в Корее»

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batyrgalizhumagali19 23 октября 2022, 08:51
Оценка
Сам фильм так никого не описал и не открыл персонажев фильма и без смысленная история как актёр избил робота и Бакош улетел в СЕВЕРНУЮ, СЕВЕРНУЮ КАРЛ КОРЕЮ как. я сам не знаю кажется сценаристы фильма хотели изобрести что МЫ казахи не знаем географию. По смотрел и я был полном афиге😐
23 октября 2022, 08:51 Ответить
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