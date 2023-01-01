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Супермен 2 Супермен 2
Киноафиша Фильмы Супермен 2 Супермен 2, 1980: актеры и роли
Superman II Супермен 2 1980 / США / Канада
7.0 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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Супермен 2, 1980: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Ричард Лестер Richard Lester Ричард Доннер Ричард Доннер Richard Donner
В ролях
Джин Хэкмен Джин Хэкмен Gene Hackman Кристофер Рив Кристофер Рив Christopher Reeve Марго Киддер Margot Kidder Нед Битти Ned Beatty
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