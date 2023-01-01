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LEGO Бэтмен: Супер-герои DC объединяются
LEGO Бэтмен: Супер-герои DC объединяются, 2013: актеры и роли
Lego Batman: The Movie - DC Super Heroes Unite
LEGO Бэтмен: Супер-герои DC объединяются
2013 / США / Дания
6.5
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.4
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LEGO Бэтмен: Супер-герои DC объединяются, 2013: актеры и роли
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Режиссер
Джон Бертон
John Burton
В ролях
Клэнси Браун
Clancy Brown
Troy Baker
Чарли Шлаттер
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