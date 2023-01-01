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Lego. Супергерои DC: Лига справедливости против Лиги Бизарро
Lego. Супергерои DC: Лига справедливости против Лиги Бизарро, 2015: актеры и роли
Lego DC Comics Super Heroes: Justice League vs. Bizarro League
Lego. Супергерои DC: Лига справедливости против Лиги Бизарро
2015 / США
5.9
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 5.8
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Lego. Супергерои DC: Лига справедливости против Лиги Бизарро, 2015: актеры и роли
Вся информация о мультфильме
Режиссер
Брэндон Виетти
Brandon Vietti
В ролях
Дидрих Бадер
Diedrich Bader
Troy Baker
Джон Ди Маджио
John Di Maggio
Том Кенни
Tom Kenney
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