Я всегда «солю» ногти за 2 минуты до маникюра: результат выглядит так, будто руки только что из салона

Картошку для салатов больше не варю: узнал у шеф-повара крутой способ готовки – теперь оливье и винегрет вкусней, чем в ресторане

Пошел за куриной грудкой, а свинина стоит дешевле: как выбрать качественную шею и карбонад

После «Аутсорса» выйдут еще два громких проекта: 3 российских киноленты про тюрьму, которые уже обсуждают миллионы

Этот сериал Apple TV+ с 7.7 на IMDb украдет ваш сон: «Начнете смотреть — не остановитесь»

Думал, круче «Невского» ничего не найду, но залип на детектив со Смоляковым и Устюговым: «Почти как “Место встречи”!»

Сергей Минаев написал, KION снимает, Безруков играет: почему сериал «Пятёрка» уже вызывает интерес

«Хрустальный» уже пересмотрели трижды? В 2026‑м вышла достойная замена — и она не хуже: «нет лишней тягомотины»

«Терминатор», Сара Коннор и «аста ла виста, бэйби»: только люди старше 40 лет легко наберут 5 из 5 (тест)

100% свежести, такого с «Домом дракона» не случалось годами: вышла самая рейтинговая серия по версии Rotten Tomatoes