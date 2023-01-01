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В плену у космоса
В плену у космоса, 2013: актеры и роли
Stranded
В плену у космоса
2013 / Канада
3.5
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 3.5
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В плену у космоса, 2013: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Роджер Кристиан
Roger Christian
В ролях
Кристиан Слэйтер
Christian Slater
Эми Матисио
Amy Matysio
Брендан Фер
Brendan Fehr
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