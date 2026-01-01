Мать положила 509 рублей на сберкнижку дочери в 1984 году: спустя 37 лет россиянка узнала в банке, сколько денег «накапало»

Россиянам разрешили не платить за ипотеку с сентября: закон уже принят – даже справка о доходах не нужна

В грязную сковородку кидаю половину картошки — после нее даже чугун блестит, как зеркало: 2 совета опытной хозяйки

Нашли еще 3 сериала в духе «Фоллаута» — подборка без The Last of US: безумные гонки и выживание в мире постапокалипсиса

«Я требую продолжения банкета!» и тест по фильмам Гайдая: вспомните, откуда пришли 5 легендарных цитат

Думаете, знаете «Кавказскую пленницу» наизусть? Очень смешно, да: этот тест на цвета быстро вернёт вас с небес на землю

Любите комедии СССР? Любите и тесты проходить: вспомните, что скрыто на 5 кадрах из культовых фильмов

«Хорошая семейная комедия» из России урвала 1 млрд рублей и 7.3 балла от 29 000 зрителей: самое время и вам сходить в кино

Новый фильм про «Дэдпула» уже в разработке — правда, с одним «но»: Уэйд Уилсон в нем уже не главный герой

Зрителей просили выбрать лучшую премьеру 2026 года среди «Лешего», «Новой Земли» и «Шального отдела» — получили.. «Невский» и «Первый отдел»