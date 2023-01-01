Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Я делаю шаг" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
1941 1941
Киноафиша Фильмы 1941 1941, 1979: актеры и роли
1941 1941 1979 / США
5.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

1941, 1979: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Стивен Спилберг Стивен Спилберг Steven Spielberg
В ролях
Джон Белуши John Belushi Дэн Эйкройд Дэн Эйкройд Dan Aykroyd Трит Уильямс Treat Williams Нэнси Аллен Nancy Allen
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Мег 2: Бездна
Мег 2: Бездна
2023, США / Китай, фантастика, ужасы, боевик
Индиана Джонс и колесо судьбы
Индиана Джонс и колесо судьбы
2023, США, боевик, приключения
Мой Хатико
Мой Хатико
2023, Китай, мелодрама
Два, три, демон, приди!
Два, три, демон, приди!
2023, Австралия, ужасы, триллер
Элементарно
Элементарно
2023, США, приключения, анимация, комедия
Чижик-Пыжик возвращается
Чижик-Пыжик возвращается
2023, Россия, семейный, детектив
Заложники
Заложники
2023, США, триллер
Руслан и Людмила. Больше, чем сказка
Руслан и Людмила. Больше, чем сказка
2023, Россия, анимация
Related video
Благородные «олени»: только обладатели этих имен не уйдут от вас, застав с любовником в постели
Ради джинсов и не на такое готовы: Собчак и Бородина сцепились на глазах россиян
Все умирают в конкретный момент: разговоры о проклятии «Бригады» уже не кажутся шуткой
Достоевский в гробу переворачивается: главный секс-символ Голливуда мечтала о роли Грушеньки
Хабенского предупредили: МХТ привлек внимание на самом высоком уровне
Женщины с этими 3 именами любят манипулировать мужчинами
«Это табу!»: что нельзя говорить за столом даже под дулом пистолета
Только одна из трех девочек на фото стала суперзвездой: вам будет непросто в викторине
Скромная невеста: неожиданный образ Алины Кабаевой произвел фурор в Сети
Тест: собакой какой породы вы могли бы стать?
ДНК-тест в его случае не нужен: люди вздрогнули, увидев сына Михайлова
Соседи называли девочку Джокером: вот как сложилась судьба родившейся без губ малышки
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше