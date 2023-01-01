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Здравствуй, мир
Здравствуй, мир, 2019: актеры и роли
Hello World
Здравствуй, мир
2019 / Япония
6.8
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.7
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Здравствуй, мир, 2019: актеры и роли
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Режиссер
Томохико Ито
Tomohiko Itō
В ролях
Риэ Кугимия
Rie Kugimiya
Тори Мацудзака
Tori Matsuzaka
Минами Хамабэ
Такуми Китамура
Takumi Kitamura
Харука Фукухара
Минако Котобуки
Minako Kotobuki
Такэхито Коясу
Takehito Koyasu
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