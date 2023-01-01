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Здравствуй, мир Здравствуй, мир
Киноафиша Фильмы Здравствуй, мир Здравствуй, мир, 2019: актеры и роли
Hello World Здравствуй, мир 2019 / Япония
6.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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Здравствуй, мир, 2019: актеры и роли

Вся информация о мультфильме
Режиссер
Томохико Ито Tomohiko Itō
В ролях
Риэ Кугимия Риэ Кугимия Rie Kugimiya Тори Мацудзака Tori Matsuzaka Минами Хамабэ Такуми Китамура Takumi Kitamura Харука Фукухара Минако Котобуки Minako Kotobuki Такэхито Коясу Takehito Koyasu
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