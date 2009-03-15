Ринг, 2009

Действие разворачивается в небольшом техасском городке Ларедо, где нелегальные мексиканские иммигранты вынуждены заниматься изнурительным физическим трудом, чтобы иметь возможность прокормить себя и свою семью. Один из них – молодой парень по имени Гектор – днем трудится на износ на хлопковой плантации, а ночью за деньги участвует в боксерских поединках на подпольном ринге. На одном из матчей Гектор знакомится с Билли – пожилым тренером по боксу, который решает взять юношу под свою опеку и подготовить его к профессиональным соревнованиям.