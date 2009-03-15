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From Mexico with Love

Ринг, 2009

2009 / США
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10 голосов Рейтинг IMDb: 5.1
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Действие разворачивается в небольшом техасском городке Ларедо, где нелегальные мексиканские иммигранты вынуждены заниматься изнурительным физическим трудом, чтобы иметь возможность прокормить себя и свою семью. Один из них – молодой парень по имени Гектор – днем трудится на износ на хлопковой плантации, а ночью за деньги участвует в боксерских поединках на подпольном ринге. На одном из матчей Гектор знакомится с Билли – пожилым тренером по боксу, который решает взять юношу под свою опеку и подготовить его к профессиональным соревнованиям.

  • Оригинальное название картины переводится как “Из Мексики с любовью”.
  • Съемки прошли осенью 2006 года в городе Сан-Антонио и его окрестностях, штат Техас, США, и заняли около 30 дней.
  • Бюджет картины составил 3 миллиона долларов. В прокате лента собрала немногим более полумиллиона долларов.
  • Для подготовки к съемкам исполнителю главной роли Куно Беккеру пришлось соблюдать строгую диету и тренироваться по шесть часов шесть дней в неделю.
  • В ходе съемок финального боя Алекс Несич (Роберт) случайно нанес Куно Беккеру (Гектор) настоящую травму ребер. В реальной жизни Несич и Беккер являются лучшими друзьями.
Закончивший было свою карьеру тренер берет под свое крыло молодого боксера, который был на пике саморазрушения.

 

5.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.1
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 2009
Премьера в мире 15 марта 2009
Возраст 18+
MPAA PG-13
Бюджет $3 000 000
Режиссер
Джимми Никерсон
В ролях
Куно Беккер
Стивен Бауэр
Стивен Бауэр
Стивен Лэнг
Стивен Лэнг
Денай Гарсиа
Денай Гарсиа
Все актеры и съемочная группа
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