Реклама 18+
•••
✕
Смотрите фильмы бесплатно на
Публичное акционерное общество
«Ростелеком» ИНН: 7707049388
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Праздники"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Стоянка поезда — две минуты
Стоянка поезда — две минуты, 1972: актеры и роли
Stoyanka poyezda - 2 minuty
Стоянка поезда — две минуты
1972 / СССР
5.9
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 5.6
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Постеры
Стоянка поезда — две минуты, 1972: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Александр Орлов
Марк Захаров
В ролях
Юрий Белов
Yuri Belov
Олег Видов
Oleg Vidov
Валентина Теличкина
Valentina Telichkina
Людмила Иванова
Юрий Саранцев
Yuriy Sarantsev
Елизавета Уварова
Yelizaveta Uvarova
В прокате
Премьеры
Онлайн
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Отзывы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Баба Яга спасает мир
Отзывы
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Рецензия
Отзывы
2023, Франция, биография, драма, исторический
Вызов
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Мег 2: Бездна
Рецензия
Отзывы
2023, США / Китай, фантастика, ужасы, боевик
Индиана Джонс и колесо судьбы
Рецензия
Отзывы
2023, США, боевик, приключения
Мой Хатико
Отзывы
2023, Китай, мелодрама
Два, три, демон, приди!
Рецензия
Отзывы
2023, Австралия, ужасы, триллер
Элементарно
Отзывы
2023, США, приключения, анимация, комедия
Чижик-Пыжик возвращается
Отзывы
2023, Россия, семейный, детектив
Заложники
Отзывы
2023, США, триллер
Руслан и Людмила. Больше, чем сказка
Отзывы
2023, Россия, анимация
Related video
Ради джинсов и не на такое готовы: Собчак и Бородина сцепились на глазах россиян
«Старый дед»: вот что говорят о любимом самой желанной актрисы России
«Это табу!»: что нельзя говорить за столом даже под дулом пистолета
Тест: собакой какой породы вы могли бы стать?
Соседи называли девочку Джокером: вот как сложилась судьба родившейся без губ малышки
Женщины с этими 3 именами любят манипулировать мужчинами
Скромная невеста: неожиданный образ Алины Кабаевой произвел фурор в Сети
Гены красоты: и без ДНК-теста понятно, что эта женщина – внебрачная дочь Ихтиандра
Лучший фильм всех времен и народов сняли в СССР: это не те ленты, о которых вы подумали
Ради него хотела бросить мужа: молодой любовник Пугачевой вышел из тени (фото)
Благородные «олени»: только обладатели этих имен не уйдут от вас, застав с любовником в постели
Хабенского предупредили: МХТ привлек внимание на самом высоком уровне
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить