Чeловек-ракета, 1997

Когда компьютерный гений Фред Рэндэлл создал новую навигационную систему, у него появился реальный шанс испытать ее на деле. После того, как новоиспеченный космонавт случайно покалечил двух «коллег» из его группы, отправляющейся на Марс, он вынужден занять их место на корабле.



Командир экипажа недоволен подобной заменой: вместо первоклассных летчиков ему достается балбес — новичок, прошедший неполный курс подготовки. Единственный на борту, кто понимает Фреда без слов, — шимпанзе по кличке Одиссей, настоящий космический волк. Но на Марсе корабль землян поджидают опасности. Профессионалы бессильны, но, как известно, новичкам всегда везет.