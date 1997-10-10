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RocketMan

Чeловек-ракета, 1997

1997 / США
5.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
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О фильме

Когда компьютерный гений Фред Рэндэлл создал новую навигационную систему, у него появился реальный шанс испытать ее на деле. После того, как новоиспеченный космонавт случайно покалечил двух «коллег» из его группы, отправляющейся на Марс, он вынужден занять их место на корабле.

Командир экипажа недоволен подобной заменой: вместо первоклассных летчиков ему достается балбес — новичок, прошедший неполный курс подготовки. Единственный на борту, кто понимает Фреда без слов, — шимпанзе по кличке Одиссей, настоящий космический волк. Но на Марсе корабль землян поджидают опасности. Профессионалы бессильны, но, как известно, новичкам всегда везет.

5.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 1997
Премьера в мире 10 октября 1997
Возраст 18+
MPAA PG
Бюджет $16 000 000
Режиссер
Стюарт Гиллард
В ролях
Уильям Сэдлер
Уильям Сэдлер
Джеффри ДеМанн
Джеффри ДеМанн
Джессика Ланди
Харлэнд Уильямс
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Чeловек-ракета 2 постера
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