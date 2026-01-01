Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Её личный ад»
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Кадры из фильма «Поводырь»
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Майкл
Рецензия
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2026, США, биография, драма, музыка, исторический
История игрушек 5
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
На деревню дедушке 2
Отзывы
2026, Россия, комедия, семейный
Миньоны и Монстры
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, боевик
Зловещие мертвецы: Пекло
Отзывы
2026, США, ужасы
Холоп 3
Отзывы
2026, Россия, комедия, приключения
Закулисье реальности
Отзывы
2026, США, ужасы, фантастика
Кодекс Данте
Отзывы
2025, Италия, драма
Обсессия
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Мой дикий друг. Возвращение домой
Отзывы
2026, Россия, семейный
Колючая и ушастый
Отзывы
2025, Бельгия / Франция / Люксембург, анимация
Её личный ад
Рецензия
Отзывы
2026, Дания, драма, ужасы, триллер
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