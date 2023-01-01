Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Импостер"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
История с привидениями
Фильмы похожие на История с привидениями
Ghost Story
История с привидениями
1981 / США
6.3
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.3
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Постеры
Похожие
Фильмы похожие на История с привидениями
Вся информация о фильме
Перебежчик
триллер, ужасы
1980, Канада
7.0
Ужас Амитивилля
ужасы
1979, США
6.0
Часовой
ужасы, драма, мистика
1977, США
6.0
Билли-Фингал
драма
2000, Великобритания
5.0
Ближайший родственник
триллер, боевик
1989, США
7.0
Сайлент Хилл
ужасы, триллер
2006, Канада / Франция
7.0
Звезды под Луною
мелодрама, военный, драма
2007, Италия / Великобритания / Венгрия
6.0
Лунатики
ужасы, триллер
1992, США
5.0
Месяц у озера
мелодрама, комедия, драма
1995, Великобритания / США
6.0
Робин Гуд
боевик, приключения, драма
1991, Канада / Германия / Великобритания
5.0
Без компромиссов
криминал, боевик, триллер
1986, США
8.0
В прокате
Премьеры
Онлайн
Баба Яга спасает мир
Отзывы
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Рецензия
Отзывы
2023, Франция, биография, драма, исторический
Криминальный Город: Разборки В Пусане
Отзывы
2023, Южная Корея, боевик, криминал
Вызов
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Кентавр
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма, триллер
Флэш
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, приключения, боевик, драма, фэнтези
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Рецензия
Отзывы
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
За Палыча!
Отзывы
2023, Россия, комедия, военный
Стражи Галактики. Часть 3
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Корабль призраков
Отзывы
2023, Великобритания / США, драма, ужасы, детектив
Переводчик
Рецензия
Отзывы
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Related video
Страшнее анафемы и бедности: чего Львы боятся до дрожи в коленях
Пугачева и в подметки не годится: посмотрите, как выглядит теща Преснякова
Главный холостяк российского кино: женщины боготворят, а он плачет ночи напролет
Секреты интимной жизни: чего султан никогда не делал с наложницами в постели
В сто раз лучше Шурыгиной: какую красотку отхватил Семенов после выхода из тюрьмы
Скачет от счастья: Костомаров объявил о долгожданном событии
На Аверина даже не посмотрит: вот как выглядит красавец-муж Якуниной
Алешей Поповичем восхищалась вся страна: каким подлецом богатырь был при жизни
После ухода матери: все семейство Стриженова вздохнуло с облегчением
Раневская назвала верный признак, что женщина изменяет: мужчины будут в ужасе
Девушки с этими именами сводят с ума мужчин всех возрастов: не устоять
Не все прошло гладко: вот о чем шептались на похоронах Мирошниченко
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить