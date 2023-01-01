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История с привидениями История с привидениями
Киноафиша Фильмы История с привидениями История с привидениями, 1981: актеры и роли
Ghost Story История с привидениями 1981 / США
6.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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История с привидениями, 1981: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Джон Ирвин John Irvin
В ролях
Крейг Уоссон Craig Wasson Элис Крайдж Элис Крайдж Alice Krige Фред Астер Фред Астер Fred Astaire Джон Хаусман John Houseman
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