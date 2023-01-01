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Звёздный путь 2: Гнев Хана Звёздный путь 2: Гнев Хана
Киноафиша Фильмы Звёздный путь 2: Гнев Хана Звёздный путь 2: Гнев Хана, 1982: актеры и роли
Star Trek II: The Wrath of Khan Звёздный путь 2: Гнев Хана 1982 / США
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10 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
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Звёздный путь 2: Гнев Хана, 1982: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Николас Мейер Николас Мейер Nicholas Meyer
В ролях
Уильям Шетнер Уильям Шетнер William Shatner Леонард Нимой Леонард Нимой Leonard Nimoy ДеФорест Келли DeForest Kelley Джеймс Духан James Doohan
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