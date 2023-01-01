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Отец Сергий Отец Сергий
Киноафиша Фильмы Отец Сергий Отец Сергий, 1918: актеры и роли
Otets Sergiy Отец Сергий 1918 / СССР
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10 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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Отец Сергий, 1918: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Яков Протазанов Yakov Protazanov Александр Волков Alexander Volkov
В ролях
Иван Мозжухин Ivan Mozzhukhin Владимир Гайдаров Vladimir Gajdarov Наталья Лисенко
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