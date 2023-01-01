Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Идеальная ложь"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Барби и три мушкетера
Фильмы похожие на Барби и три мушкетера
Barbie and the Three Musketeers
Барби и три мушкетера
2009 / США
6.1
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.3
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О мультфильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Постеры
Похожие
Фильмы похожие на Барби и три мушкетера
Вся информация о мультфильме
Barbie: Жемчужная Принцесса
анимация, семейный
2014, США
6.0
Барби и потайная дверь
анимация, семейный
2014, США
5.0
Barbie: Балерина в розовых пуантах
анимация, семейный
2013, США
5.0
Barbie: Марипоса и Принцесса-фея
анимация, семейный, фэнтези
2013, Канада / США
6.0
Барби: Принцесса и поп-звезда
анимация, семейный, мюзикл
2012, США
5.0
Феи: Тайна зимнего леса
сказка, семейный, анимация
2012, США
7.0
Барби: Академия принцесс
анимация, сказка, семейный
2011, США
7.0
Барби: Тайна феи
анимация, фэнтези, семейный
2011, США
6.0
Barbie: Приключения Русалочки 2
анимация, семейный
2011, Канада / США
6.0
Барби: Приключения Русалочки
семейный, анимация
2010, США
7.0
Барби: Сказочная страна моды
анимация, семейный
2010, США
6.0
Барби представляет сказку «Дюймовочка»
анимация, семейный
2009, Канада / США
5.0
Barbie и Хрустальный замок
анимация, семейный, мюзикл
2008, США / Канада
6.0
Барби: Рождественская история
анимация, семейный
2008, США / Канада
6.0
Барби и Хрустальный замок
анимация, семейный, мюзикл
2008, США / Канада
6.0
Барби: Марипоса
анимация, семейный, фэнтези
2008, США
6.0
Барби в роли Принцессы острова
анимация, семейный
2007, США / Канада
6.0
Барби: Сказочная страна. Волшебная Радуга
сказка, семейный, анимация
2007, США
7.0
Barbie: Сказочная страна Мермедия
приключения, анимация, семейный
2006, США
6.0
Барби: 12 танцующих принцесс
анимация, семейный
2006, США / Канада
6.0
Барби: Сказочная страна
анимация, семейный
2005, США
7.0
Барби в волшебство Пегаса
анимация, семейный, мелодрама
2005, США / Канада
6.0
Барби: Принцесса и Нищенка
анимация, комедия, семейный
2004, США / Канада
6.0
Барби: Лебединое озеро
анимация, семейный
2003, США
6.0
В прокате
Премьеры
Онлайн
Баба Яга спасает мир
Отзывы
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Рецензия
Отзывы
2023, Франция, биография, драма, исторический
Криминальный Город: Разборки В Пусане
Отзывы
2023, Южная Корея, боевик, криминал
Вызов
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Кентавр
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма, триллер
Флэш
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, приключения, боевик, драма, фэнтези
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик
За Палыча!
Отзывы
2023, Россия, комедия, военный
Стражи Галактики. Часть 3
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Рецензия
Отзывы
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
Корабль призраков
Отзывы
2023, Великобритания / США, драма, ужасы, детектив
Переводчик
Рецензия
Отзывы
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Related video
Мало похожа на женщину: единственная внучка Гайдая выросла не такой, как все
Пугачева и в подметки не годится: посмотрите, как выглядит теща Преснякова
Навка и рядом не стояла: не поверите, кем Авербух приходится Костомарову
Народ в шоке: вот что стало с сыном Пугачевой (фото)
Девушки с этими именами сводят с ума мужчин всех возрастов: не устоять
Если вы встречаетесь с представителем этого знака Зодиака, то ждите измены
Красавица, но с оговоркой: Мерьем Узерли поставили на место
«Не могу и не хочу»: Соседов высказался о внезапном уходе из шоу
Ответьте на вопросы теста и узнайте, есть ли у вас совесть
«Сваты» не будут прежними: нашлась неожиданная замена Добронравову
«Страшно, что это неизлечимо»: народ жалеет Сафонова после печальных вестей
Внуки никогда не видели Кончаловского живьем: вот почему он к ним не приходит
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить