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10 000 лет до н.э. 10 000 лет до н.э.
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10,000 BC 10 000 лет до н.э. 2008 / США / ЮАР
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10 голосов Рейтинг IMDb: 5.1
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