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10 000 лет до н.э.
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10,000 BC
10 000 лет до н.э.
2008 / США / ЮАР
5.1
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 5.1
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