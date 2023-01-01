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Барби и потайная дверь Барби и потайная дверь
Киноафиша Фильмы Барби и потайная дверь Фильмы похожие на Барби и потайная дверь
Barbie and the Secret Door Барби и потайная дверь 2014 / США
5.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
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Вся информация о мультфильме
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