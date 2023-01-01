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До свидания, мистер Чипс До свидания, мистер Чипс
Киноафиша Фильмы До свидания, мистер Чипс До свидания, мистер Чипс, 1939: актеры и роли
Goodbye, Mr. Chips До свидания, мистер Чипс 1939 / Великобритания
7.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.9
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До свидания, мистер Чипс, 1939: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Сэм Вуд Сэм Вуд Sam Wood Сидни Франклин Sidney Franklin
В ролях
Роберт Донат Robert Donat Грир Гарсон Greer Garson Джон Миллз John Mills
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