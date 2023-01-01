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Секретные приключения мальчика-с-пальчик Секретные приключения мальчика-с-пальчик
Киноафиша Фильмы Секретные приключения мальчика-с-пальчик Секретные приключения мальчика-с-пальчик, 1993: актеры и роли
The Secret Adventures of Tom Thumb Секретные приключения мальчика-с-пальчик 1993 / Великобритания
7.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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Секретные приключения мальчика-с-пальчик, 1993: актеры и роли

Вся информация о мультфильме
Режиссер
Дэйв Бортвик Dave Borthwick
В ролях
Ник Аптон Nick Upton Дебора Коллар Deborah Collard Фрэнк Пэссингем Frank Passingham Джон Шофилд John Schofield Майк Гиффорд Mike Gifford
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