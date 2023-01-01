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Лотте в Баухаусе Лотте в Баухаусе
Киноафиша Фильмы Лотте в Баухаусе Лотте в Баухаусе, 2019: актеры и роли
Lotte am Bauhaus Лотте в Баухаусе 2019 / Германия
6.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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Лотте в Баухаусе, 2019: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Грегор Шнитцлер Грегор Шнитцлер Gregor Schnitzler
В ролях
Алисия фон Риттберг Алисия фон Риттберг Alicia von Rittberg Ноа Сааведра Ноа Сааведра Noah Saavedra Йорг Хартманн Jörg Hartmann Нина Гуммих Nina Gummich Ульрих Брандхофф Ульрих Брандхофф Ulrich Brandhoff
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