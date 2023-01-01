Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Праздники" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Армейские приключения Армейские приключения
Киноафиша Фильмы Армейские приключения Армейские приключения, 1994: актеры и роли
In the Army Now Армейские приключения 1994 / США
5.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.9
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Армейские приключения, 1994: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Дэниел Питри мл. Daniel Petrie Jr.
В ролях
Поли Шор Pauly Shore Лори Петти Lori Petty Энди Дик Andy Dick Дэвид Алан Грир Дэвид Алан Грир David Alan Grier
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Мег 2: Бездна
Мег 2: Бездна
2023, США / Китай, фантастика, ужасы, боевик
Индиана Джонс и колесо судьбы
Индиана Джонс и колесо судьбы
2023, США, боевик, приключения
Мой Хатико
Мой Хатико
2023, Китай, мелодрама
Элементарно
Элементарно
2023, США, приключения, анимация, комедия
Два, три, демон, приди!
Два, три, демон, приди!
2023, Австралия, ужасы, триллер
Чижик-Пыжик возвращается
Чижик-Пыжик возвращается
2023, Россия, семейный, детектив
Заложники
Заложники
2023, США, триллер
Руслан и Людмила. Больше, чем сказка
Руслан и Людмила. Больше, чем сказка
2023, Россия, анимация
Related video
Выпила и заснула в шпагате: стринги Волочковой рассмотрели все пассажиры самолета
Гены красоты: и без ДНК-теста понятно, что эта женщина – внебрачная дочь Ихтиандра
Ради него хотела бросить мужа: молодой любовник Пугачевой вышел из тени (фото)
Соседи называли девочку Джокером: вот как сложилась судьба родившейся без губ малышки
Лучший фильм всех времен и народов сняли в СССР: это не те ленты, о которых вы подумали
«Старый дед»: вот что говорят о любимом самой желанной актрисы России
Ради джинсов и не на такое готовы: Собчак и Бородина сцепились на глазах россиян
Хабенского предупредили: МХТ привлек внимание на самом высоком уровне
Миронова кусает локти: главной звездой «Ленкома» оказалась ненавистная всеми актриса
Тест: собакой какой породы вы могли бы стать?
Женщины с этими 3 именами любят манипулировать мужчинами
Благородные «олени»: только обладатели этих имен не уйдут от вас, застав с любовником в постели
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше