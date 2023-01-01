Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Солдат" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Призрачный рейс Призрачный рейс
Киноафиша Фильмы Призрачный рейс Призрачный рейс, 2012: актеры и роли
407 Dark Flight 3D Призрачный рейс 2012 / Таиланд
4.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.1
Написать отзыв
Смотрите за 1
Смотрите за 1
В избранное Уже в избранном

Призрачный рейс, 2012: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Исара Нади
В ролях
Питер Найт Peter Knight Марша Ваттанапанич Marsha Wattanapanich Патчари Тубтонг Patcharee Tubthong Парамеж Ноям Paramej Noiam Анчали Хассадевичит Anchalee Hassadeevichit
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Мег 2: Бездна
Мег 2: Бездна
2023, США / Китай, фантастика, ужасы, боевик
Индиана Джонс и колесо судьбы
Индиана Джонс и колесо судьбы
2023, США, боевик, приключения
Мой Хатико
Мой Хатико
2023, Китай, мелодрама
Элементарно
Элементарно
2023, США, приключения, анимация, комедия
Два, три, демон, приди!
Два, три, демон, приди!
2023, Австралия, ужасы, триллер
Чижик-Пыжик возвращается
Чижик-Пыжик возвращается
2023, Россия, семейный, детектив
Заложники
Заложники
2023, США, триллер
Руслан и Людмила. Больше, чем сказка
Руслан и Людмила. Больше, чем сказка
2023, Россия, анимация
Related video
Винер сделала заявление о новом замужестве: детей теперь будет в разы больше
Лучший фильм всех времен и народов сняли в СССР: это не те ленты, о которых вы подумали
Миронова кусает локти: главной звездой «Ленкома» оказалась ненавистная всеми актриса
Благородные «олени»: только обладатели этих имен не уйдут от вас, застав с любовником в постели
Ради джинсов и не на такое готовы: Собчак и Бородина сцепились на глазах россиян
Женщины с этими 3 именами любят манипулировать мужчинами
Хабенского предупредили: МХТ привлек внимание на самом высоком уровне
Тест: собакой какой породы вы могли бы стать?
«Старый дед»: вот что говорят о любимом самой желанной актрисы России
Гены красоты: и без ДНК-теста понятно, что эта женщина – внебрачная дочь Ихтиандра
Ради него хотела бросить мужа: молодой любовник Пугачевой вышел из тени (фото)
Выпила и заснула в шпагате: стринги Волочковой рассмотрели все пассажиры самолета
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше