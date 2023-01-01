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Капитан Немо Капитан Немо
Киноафиша Фильмы Капитан Немо Капитан Немо, 1975: актеры и роли
Капитан Немо 1975 / СССР
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12 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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Капитан Немо, 1975: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Василий Левин
В ролях
Владислав Дворжецкий Владислав Дворжецкий Vladislav Dvorzhetsky Владимир Талашко Volodymyr Talashko Михаил Кононов Михаил Кононов Владимир Басов Владимир Басов Марианна Вертинская Марианна Вертинская Виктор Демерташ Viktor Demetrash Николай Дупак Nikolay Dupak
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