Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Солдат" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Страшилы Страшилы
Киноафиша Фильмы Страшилы Страшилы, 1996: актеры и роли
The Frighteners Страшилы 1996 / Новая Зеландия / США
7.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Страшилы, 1996: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Питер Джексон Питер Джексон Peter Jackson
В ролях
Майкл Джей Фокс Майкл Джей Фокс Michael J. Fox Трини Альварадо Trini Alvarado Питер Добсон Peter Dobson Джон Эстин John Astin
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Два, три, демон, приди!
Два, три, демон, приди!
2023, Австралия, ужасы, триллер
Мег 2: Бездна
Мег 2: Бездна
2023, США / Китай, фантастика, ужасы, боевик
Индиана Джонс и колесо судьбы
Индиана Джонс и колесо судьбы
2023, США, боевик, приключения
Мой Хатико
Мой Хатико
2023, Китай, мелодрама
Элементарно
Элементарно
2023, США, приключения, анимация, комедия
Заложники
Заложники
2023, США, триллер
Чижик-Пыжик возвращается
Чижик-Пыжик возвращается
2023, Россия, семейный, детектив
Руслан и Людмила. Больше, чем сказка
Руслан и Людмила. Больше, чем сказка
2023, Россия, анимация
Related video
За Коренева обидно: Ихтиандра в новом «Человеке-амфибии» доверили сыграть китаянке
Съемки в фильме «Усатый нянь» превратились в кромешный ад: вы точно не знали, через что прошел Проханов
Вот какими будут отношения с мужчиной Козерогом: 10 раз подумайте
От пророчества Пугачевой мурашки по коже: никто не верил, а оно сбылось
Помните скандальный развод Баскова с женой? Вот что выяснилось об измене Шпигель
Вдова Гайдая в 92 года ходит на каблуках: эта хитрость держит Гребешкову в тонусе
Проиграла в генетическую лотерею: внучке 93-летней Солохи не досталась бабушкина красота
Идеальное тело, роскошная шевелюра: молодой Градский сводит с ума красотой (фото)
Жаль, но ничего уже не исправить: Навка высказалась о болезненном расставании
Пугачева и рядом не стояла: внешний вид 70-летней Понаровской заставил народ ахнуть
А ведь ей уже 85 лет! Не поверите глазам, увидев пожилую мать Алены Свиридовой
Забавный тест: кто вы из монстров Скуби-Ду?
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше