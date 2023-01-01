Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Праздники" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Легенда о Красном драконе Легенда о Красном драконе
Киноафиша Фильмы Легенда о Красном драконе Легенда о Красном драконе, 1994: актеры и роли
Hung Hei Kwun: Siu Lam ng zou Легенда о Красном драконе 1994 / Гонконг
6.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Написать отзыв
Смотрите за 1
Смотрите за 1
В избранное Уже в избранном

Легенда о Красном драконе, 1994: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Джин Вонг Jeane Wong
В ролях
Джет Ли Джет Ли Jet Li Чингми Яу Chingmy Yau Динни Ип Deanie Ip Се Мяо
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Мег 2: Бездна
Мег 2: Бездна
2023, США / Китай, фантастика, ужасы, боевик
Индиана Джонс и колесо судьбы
Индиана Джонс и колесо судьбы
2023, США, боевик, приключения
Мой Хатико
Мой Хатико
2023, Китай, мелодрама
Элементарно
Элементарно
2023, США, приключения, анимация, комедия
Два, три, демон, приди!
Два, три, демон, приди!
2023, Австралия, ужасы, триллер
Чижик-Пыжик возвращается
Чижик-Пыжик возвращается
2023, Россия, семейный, детектив
Заложники
Заложники
2023, США, триллер
Руслан и Людмила. Больше, чем сказка
Руслан и Людмила. Больше, чем сказка
2023, Россия, анимация
Related video
«Старый дед»: вот что говорят о любимом самой желанной актрисы России
Миронова кусает локти: главной звездой «Ленкома» оказалась ненавистная всеми актриса
Гены красоты: и без ДНК-теста понятно, что эта женщина – внебрачная дочь Ихтиандра
Винер сделала заявление о новом замужестве: детей теперь будет в разы больше
Выпила и заснула в шпагате: стринги Волочковой рассмотрели все пассажиры самолета
Хабенского предупредили: МХТ привлек внимание на самом высоком уровне
Ради него хотела бросить мужа: молодой любовник Пугачевой вышел из тени (фото)
Благородные «олени»: только обладатели этих имен не уйдут от вас, застав с любовником в постели
Женщины с этими 3 именами любят манипулировать мужчинами
Лучший фильм всех времен и народов сняли в СССР: это не те ленты, о которых вы подумали
Ради джинсов и не на такое готовы: Собчак и Бородина сцепились на глазах россиян
Тест: собакой какой породы вы могли бы стать?
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше