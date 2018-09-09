В клетке, 2018

После того, как двенадцатилетнего Оскара из Гондураса пытается завербовать местная банда, родители мальчика решают нелегальным путем отправить его в Соединенные Штаты. Сразу после въезда в Аризону пограничники арестовывают подростка и заключают его под стражу вместе с другими беженцами его возраста до вынесения решения судьи по иммиграционным делам.