В клетке, 2018

После того, как двенадцатилетнего Оскара из Гондураса пытается завербовать местная банда, родители мальчика решают нелегальным путем отправить его в Соединенные Штаты. Сразу после въезда в Аризону пограничники арестовывают подростка и заключают его под стражу вместе с другими беженцами его возраста до вынесения решения судьи по иммиграционным делам.
12-летний Оскар из Гондураса ищет убежище в Америке, однако попытка пересечь границу оборачивается для него несколькими кругами ада американской системы. Мальчик оказывается в заточении в Центре содержания детей-мигрантов.