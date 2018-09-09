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Icebox

В клетке, 2018

2018 / США
5.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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После того, как двенадцатилетнего Оскара из Гондураса пытается завербовать местная банда, родители мальчика решают нелегальным путем отправить его в Соединенные Штаты. Сразу после въезда в Аризону пограничники арестовывают подростка и заключают его под стражу вместе с другими беженцами его возраста до вынесения решения судьи по иммиграционным делам.

  • У семьи шведского режиссера Дэниэла Савки есть своя семейная история вынужденной миграции: его отец еще в подростковом возрасте прибыл в Швецию в качестве политического беженца из Польши.
  • Фильм является полнометражной художественной версией короткометражного фильма Савки “Icebox” 2016 года.
  • Съемки прошли в городе Альбукерке, штат Нью-Мексико, США.
  • Фильм вышел на волне интенсивного внимания к агрессивной политике Дональда Трампа в отношении мигрантов. Однако идея фильма появилась у Дэниэла Савки еще в 2014 году, в период президентства Барака Обамы. Именно тогда Савка впервые увидел изображение ребенка-мигранта в американском изоляторе. Этот снимок и вдохновил режиссера на создание сценария.
  • Исполнитель главной роли Энтони Гонсалес озвучивал Мигеля в анимационном фильме Pixar “Тайна Коко”.

12-летний Оскар из Гондураса ищет убежище в Америке, однако попытка пересечь границу оборачивается для него несколькими кругами ада американской системы. Мальчик оказывается в заточении в Центре содержания детей-мигрантов.

5.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
Продолжительность 1 час 28 минут
Год выпуска 2018
Премьера в мире 9 сентября 2018
Возраст 16+
Режиссер
Дэниэл Савка
В ролях
Дженезис Родригез
Дженезис Родригез
Энтони Гонсалес
Сара Минник
Сара Минник
Джонни Ортиз
Дилан Кенин
Дилан Кенин
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма В клетке 2 постера
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Кадры из фильма Все кадры
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