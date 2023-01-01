Реклама 18+
•••
✕
Смотрите фильмы бесплатно на
Публичное акционерное общество
«Ростелеком» ИНН: 7707049388
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Страшилка и тайна города света"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
LEGO Мир Юрского периода: Побег Индоминуса
Кадры из мультфильма «LEGO Мир Юрского периода: Побег Индоминуса»
Lego Jurassic World: The Indominus Escape
LEGO Мир Юрского периода: Побег Индоминуса
2016 / США
5.7
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 5.7
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О мультфильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Постеры
Похожие
Кадры из мультфильма «LEGO Мир Юрского периода: Побег Индоминуса»
Вся информация о мультфильме
В прокате
Премьеры
Онлайн
Императрицы
Отзывы
2023, Россия, драма, исторический, документальный
По щучьему велению
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, фэнтези, приключения
Оппенгеймер
Рецензия
Отзывы
2023, США, биография, драма, исторический
Барби
Рецензия
Отзывы
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1
Рецензия
Отзывы
2023, США, боевик, криминал, триллер
Повелитель ветра
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, биография
Смешарики снимают кино
Отзывы
2023, Россия, анимация
Человек ниоткуда
Отзывы
2023, Россия, триллер, приключения, фантастика
Лукавый
Отзывы
2023, США, ужасы
Добро пожаловать в семью 2: Повар из Неаполя
Отзывы
2023, Россия, комедия, криминал
Телохранитель на фрилансе
Рецензия
Отзывы
2023, США, боевик, комедия
Страсти по Матвею
Отзывы
2023, Россия, комедия, мелодрама
Related video
В 90-е все хотели быть как русская Мадонна: что стало с Ликой Стар за границей
Лучше заплатить в 100 раз больше: почему никто не хотел носить советские джинсы
Об этом тайном принципе питания знают все олимпийские чемпионы: будете в восторге
Успех Акиньшиной и не снился: не узнаете в этой рыжей бестии малышку из «Сестер»
Должна на коленях стоять: Пугачевой есть за что извиниться перед певцом SHAMAN
Хочет не только денег: вот что требовал от МГУ многодетный Тепляков
Добронравов сделал признание о предательстве: выбор пал не в пользу жены
Даже икона разбилась: в ранней смерти сына Хитяевой много жутких совпадений
С Вертинской и Кореневым ничего общего: новые Ихтиандр и Гуттиэре вызывают оторопь
Советских детей обманули: от правды о Сове из «Винни-Пуха» оторопь берет
Это новолуние в ноябре 2023 года изменит жизнь всех знаков Зодиака: не у всех в лучшую сторону
Тест: что мешает вам двигаться вперед?
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить