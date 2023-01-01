Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Я делаю шаг" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Морской пехотинец 5: Поле боя Морской пехотинец 5: Поле боя
Киноафиша Фильмы Морской пехотинец 5: Поле боя Морской пехотинец 5: Поле боя, 2017: актеры и роли
The Marine 5: Battleground Морской пехотинец 5: Поле боя 2017 / США
5.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.1
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Морской пехотинец 5: Поле боя, 2017: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Джеймс Дж. Нанн Джеймс Дж. Нанн James Nunn
В ролях
Майк Мизанин The Miz Мариз Уэлле Мизанин Maryse Mizanin Хит Миллер Heath Miller Тринити Фату Trinity Fatu Анна Ван Хуфт Anna Van Hooft
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Мег 2: Бездна
Мег 2: Бездна
2023, США / Китай, фантастика, ужасы, боевик
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Мой Хатико
Мой Хатико
2023, Китай, мелодрама
Два, три, демон, приди!
Два, три, демон, приди!
2023, Австралия, ужасы, триллер
Элементарно
Элементарно
2023, США, приключения, анимация, комедия
Индиана Джонс и колесо судьбы
Индиана Джонс и колесо судьбы
2023, США, боевик, приключения
Чижик-Пыжик возвращается
Чижик-Пыжик возвращается
2023, Россия, семейный, детектив
Заложники
Заложники
2023, США, триллер
Девочка Нина и похитители пианино
Девочка Нина и похитители пианино
2023, Россия, детский, семейный, фантастика
Related video
Бабушка с внучкой: не верится, что Верочка из «Служебного романа» ровесница этой известной актрисы
Джигурда с разбитым носом: Анисина получила лучший подарок на день рождения
Самая красивая разведчица СССР: обомлеете, увидев, как она изменилась после разоблачения
Из звезды в продавщицы: главная инопланетянка СССР доживает своей век в нищете
Американец до мозга костей: единственный внук опорочил память о Магомаеве
В СССР был свой сериал, но сейчас его не пересматривают даже в Сети: причина неожиданная
Шукшин не извинился за «Калину красную»: какое письмо прислали режиссеру воры в законе
Сложно не влюбиться: внук Льва Яшина вырос невероятным красавцем
«Хуже некуда»: эту российскую актрису зря считали главной любимицей публики
Тест: выберите фото, а мы назовем самую странную черту вашей личности
Настоящие джентльмены: у мужчин с этими именами самые лучшие манеры
Совсем не похож на отца: как сейчас живет и выглядит сын Владимира Высоцкого
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше