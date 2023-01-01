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Школа монстров: Под напряжением Школа монстров: Под напряжением
Киноафиша Фильмы Школа монстров: Под напряжением Школа монстров: Под напряжением, 2017: актеры и роли
Monster High: Electrified Школа монстров: Под напряжением 2017 / США
5.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
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Школа монстров: Под напряжением, 2017: актеры и роли

Вся информация о мультфильме
Режиссер
Джан Фалкенштейн Jan Falkenstein Рене Вейю René Veilleux Августа Зурелиди Avgousta Zourelidi
В ролях
Деби Дерриберри Deby Derryberry Кассандра Ли Моррис Кассандра Ли Моррис Cassandra Lee Morris Салли Саффиоти Salli Saffioti Кристина Милиция Кристина Милиция Cristina Milizia Бен Дискин Бен Дискин Ben Diskin
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