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Кунг-Фу Панда: Загадки свитка
Кунг-Фу Панда: Загадки свитка, 2016: актеры и роли
Kung Fu Panda: Secrets of the Scroll
Кунг-Фу Панда: Загадки свитка
2016 / США
7.1
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 7
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Кунг-Фу Панда: Загадки свитка, 2016: актеры и роли
Вся информация о мультфильме
Режиссер
Родольф Геноден
Rodolphe Guenoden
В ролях
Джек Блэк
Jack Black
Джеймс Хонг
James Hong
Дастин Хоффман
Dustin Hoffman
Рэндолл Дак Ким
Randall Duk Kim
Сет Роген
Seth Rogen
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