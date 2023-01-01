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Школа монстров: Монстрические мутации
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Monster High: Freaky Fusion
Школа монстров: Монстрические мутации
2014 / США
6.8
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.6
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