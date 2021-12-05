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Мой волк Мой волк
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Mystère Мой волк 2021 / Франция
7.8 Оцените
29 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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Отзывы о фильме «Мой волк»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

После смерти своей жены Стефан (Венсан Эльбаз) вместе со своей дочерью Викторией (Шанна Кейль) переезжает в крошечный городок в горах. Потеряв маму, девочка замкнулась в себе и совсем перестала разговаривать. Когда же владелец фермы по соседству дарит девочке щенка по кличке Секрет, Виктория снова становится жизнерадостным, открытым миру ребенком. В самый неподходящий момент выясняется, что на самом деле Виктория приютила волка, – все фермеры в округе всерьез намерены избавиться от…

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Ольга Акимова 5 декабря 2021, 09:46
Безумно понравился фильм! !!Смотрели всей семьёй на одном дыхании!))😎👌🏻 Детей было не оттащить от него! Очень жизненно, что и слезу пустить не стыдно😅🥰🥰😘👍🏻👌🏻👍🏻Вот точно на реальных событиях, только дружбу человека с животным может заставить забыть самые ужасные моменты в жизни! Так и здесь спасибо волку, девочка заговорила😇☺️👍🏻И отец счастье нашёл для себя, и счастлив за свою дочь!!!!
5 декабря 2021, 09:46 Ответить
Magic Tu 2 января 2022, 00:40
Оценка
Очень захватывающий фильм, несколько раз даже заплакала
2 января 2022, 00:40 Ответить
Pavel Svinukhov 23 января 2022, 21:49
Оценка
Фильм классный!
23 января 2022, 21:49 Ответить
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