Наша рецензия

После смерти своей жены Стефан (Венсан Эльбаз) вместе со своей дочерью Викторией (Шанна Кейль) переезжает в крошечный городок в горах. Потеряв маму, девочка замкнулась в себе и совсем перестала разговаривать. Когда же владелец фермы по соседству дарит девочке щенка по кличке Секрет, Виктория снова становится жизнерадостным, открытым миру ребенком. В самый неподходящий момент выясняется, что на самом деле Виктория приютила волка, – все фермеры в округе всерьез намерены избавиться от…