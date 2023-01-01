Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Панда из космоса"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Джиу-джитсу: Битва за Землю
Джиу-джитсу: Битва за Землю, 2020: актеры и роли
Jiu Jitsu
Джиу-джитсу: Битва за Землю
2020 / США
2.9
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 2.9
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Постеры
Похожие
Джиу-джитсу: Битва за Землю, 2020: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Димитри Логотетис
Dimitri Logothetis
В ролях
Николас Кейдж
Nicolas Cage
Мари Авгеропулос
Marie Avgeropoulos
Фрэнк Грилло
Frank Grillo
Тони Джа
Tony Jaa
Ален Мусси
Alain Moussi
Эдди Стиплз
Eddie Steeples
В прокате
Премьеры
Онлайн
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Отзывы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Жанна Дюбарри
Рецензия
Отзывы
2023, Франция, биография, драма, исторический
Баба Яга спасает мир
Отзывы
2023, Россия, семейный, комедия
Два, три, демон, приди!
Рецензия
Отзывы
2023, Австралия, ужасы, триллер
Вызов
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Элементарно
Отзывы
2023, США, приключения, анимация, комедия
Заложники
Отзывы
2023, США, триллер
Руслан и Людмила. Больше, чем сказка
Отзывы
2023, Россия, анимация
Подводный капкан
Рецензия
Отзывы
2023, Германия, триллер
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик
Кентавр
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма, триллер
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Рецензия
Отзывы
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
Related video
«Я еще вернусь»: вот о чем говорил Пригожин в прощальном послании
Замечали, что по ТВ постоянно показывают одно и то же? Причина вас удивит
Далеко не белая и пушистая: репутация Гагариной хуже некуда
Винер придумала два необычных ритуала для сестер Авериных: помогли стать чемпионками
Мужчины с этими именами лучшие кулинары: их женам повезло
Торт перед сном для них не приговор: эти три знака зодиака могут есть и не толстеть
На Руси так называли красивых девушек: сейчас это слово считается ругательством
Больше не нужны: известные актрисы остались не у дел в театре Маяковского
Эту песню крутили на каждой дискотеке в СССР: многие до сих пор считают, что она про куриц
И в горе, и в здравии: мужчины с этими именами не меняют седеющих жен на любовниц
Вышла из тюрьмы красавицей: копия Джоли больше не пугает народ странным видом
Ностальгический тест: помните ли вы эти мультфильмы СССР?
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить