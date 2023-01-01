Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Призрачная станция" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Мы можем стать героями
Киноафиша Фильмы Мы можем стать героями Мы можем стать героями, 2020: актеры и роли
We Can Be Heroes Мы можем стать героями 2020 / США
4.7 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 4.7
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Мы можем стать героями, 2020: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Роберт Родригес Роберт Родригес Robert Rodriguez
В ролях
Педро Паскаль Педро Паскаль Pedro Pascal Приянка Чопра Джонас Приянка Чопра Джонас Priyanka Chopra Jonas Кристиан Слэйтер Кристиан Слэйтер Christian Slater Бойд Холбрук Бойд Холбрук Boyd Holbrook Тэйлор Дули Кристофер МакДональд Кристофер МакДональд Christopher McDonald
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Два, три, демон, приди!
Два, три, демон, приди!
2023, Австралия, ужасы, триллер
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Элементарно
Элементарно
2023, США, приключения, анимация, комедия
Заложники
Заложники
2023, США, триллер
Руслан и Людмила. Больше, чем сказка
Руслан и Людмила. Больше, чем сказка
2023, Россия, анимация
Подводный капкан
Подводный капкан
2023, Германия, триллер
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Трансформеры: Восхождение Звероботов
2023, США, фантастика, боевик
Кентавр
Кентавр
2023, Россия, драма, триллер
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Человек-Паук: Паутина Вселенных
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
Related video
На Руси так называли красивых девушек: сейчас это слово считается ругательством
Замечали, что по ТВ постоянно показывают одно и то же? Причина вас удивит
Торт перед сном для них не приговор: эти три знака зодиака могут есть и не толстеть
Вышла из тюрьмы красавицей: копия Джоли больше не пугает народ странным видом
Винер придумала два необычных ритуала для сестер Авериных: помогли стать чемпионками
Больше не нужны: известные актрисы остались не у дел в театре Маяковского
Эту песню крутили на каждой дискотеке в СССР: многие до сих пор считают, что она про куриц
Далеко не белая и пушистая: репутация Гагариной хуже некуда
Мужчины с этими именами лучшие кулинары: их женам повезло
«Я еще вернусь»: вот о чем говорил Пригожин в прощальном послании
И в горе, и в здравии: мужчины с этими именами не меняют седеющих жен на любовниц
Ностальгический тест: помните ли вы эти мультфильмы СССР?
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше