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Гамлет Гамлет
Киноафиша Фильмы Гамлет Гамлет, 2000: актеры и роли
Hamlet Гамлет 2000 / США
5.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
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Гамлет, 2000: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Майкл Алмерейда Michael Almereyda
В ролях
Итан Хоук Итан Хоук Ethan Hawke Кайл МакЛоклен Кайл МакЛоклен Kyle MacLachlan Дайан Венора Дайан Венора Diane Venora Сэм Шепард Сэм Шепард Sam Shepard
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